Auteurs salon 2013

Christelle Angano

Christelle Anjou Mafille est née en 1967.

"Angano : c'est un clin d’œil à mon enfance. J'ai vécu 6 ans en Éthiopie, de 12 à 18 ans. Langano est le nom d'un lac éthiopien, c'est là que j'allais souvent en vacances. Voilà Christelle Angano, comme un jardin secret, est une façon de dire à mes amis de là-bas que je ne les oublie pas."

Professeur de français au collège Clément-Marot de Douvres-la-Délivrande, Christelle Anjou a décidé de se donner une chance et d'écrire, enfin ! "Ailleurs que sur des copies".



"Non contente d’éduquer des collégiens en leur faisant découvrir la passion de la littérature, de prêter sa plume pour quelques biographies, de manger à profusion des fruits de mer et de déguster cidre et calvados, Christelle organise le salon annuel de Douvres-La-Délivrande tout en écrivant également pour son compte et pour notre plaisir !"

Henri Girard

La Dame de Fécamp

Éditions Kirographaires, 2012



La Dame de Fécamp, c'est l'histoire de Julie Anne, le personnage central, qui est en quête, et elle est pressée. Cette quête la mènera à Fécamp, notamment. Julie Anne, le choix de ce prénom n'est pas anodin. "Juluan, mon fils perdu. Écrire pour lui et le faire exister par le livre, quelle magie !"



"C’est tendre, doux, précis, les mots sont triés sur le volet, avec une précision qui perce le cœur. Ce n’est plus tout à fait de la prose, cela tutoie la poésie : c’est de la « proésie », un néologisme que Julie Anne, le personnage central de l’ouvrage, eût pu faire sien tant elle est en quête de ce qui peut la renouveler, la ressourcer avant « l’échéance ». Il y a de la magie dans ce roman. Nul besoin de longues phrases ou d’explications superflues : les mots sont des atomes qui, par la grâce d’une écriture concentrée, libèrent une énergie sans cesse renouvelée. C’est une quête, un engagement à dévorer la vie de tous ses sens malgré la perspective d’un inéluctable renoncement : comment aller humer les effluves d’un bonheur fugace, comment s’envoler à dos de colombe vers une improbable paix, comment pétrir la lumière de la vie et écouter le chant de la dune ? Comment emmagasiner des secondes d’existence pour se forger une éternité de souvenirs. Le temps lui est compté. Julie-Anne le sait."

Henri Girard, romancier.

Bibliographie

La Dame de Fécamp, Éditions Kirographaires - 2012

Itinerrances, recueil de poésies et de nouvelles - 2010

Mémoire de Babouchka (co-écrit avec madame Nina Michel)

En savoir plus :

Christelle Angano sur le Portail artistique français

La dame de Fécamp sur edkiro.fr

Blog de Christelle Angano

Philippe Arnaud

Philippe Arnaud est né en 1966 à Riom dans Le Puy de Dôme et vit à Brive la Gaillarde, où il est enseignant en lycée (français + option cinéma).

Il nourrit sa passion pour le théâtre en co-animant des clubs et des ateliers d’écriture.

Pendant 25 ans il a écrit des centaines de chroniques musicales pour des revues comme Harmonie magazine, sur des albums de rock progressif, de chanson française et de jazz.

La Peau d’un autre est son 1er roman.

La Peau d'un autre

Éditions Sarbacane, novembre 2012



« Ils ont tout choisi pour lui, à sa place.

Jusqu'à la couleur de sa peau, et ça n'était jamais la leur.

20 ans à se cacher, à fuir les miroirs, sur le continent de son enfance comme sur celui où il s'est échoué ensuite.

Alors, au bout de 20 ans, il est temps de sortir du sac.

Il va leur montrer qui il est. »

Un après-midi comme un autre, armé et bardé d’explosifs, il pénètre dans une classe de grande section de maternelle. Il tient sous sa menace les élèves ainsi qu’Anna, leur institutrice. Pendant de nombreuses heures, ils resteront dans la classe tous ensemble.

À son mutisme affiché s'oppose le foisonnement de son monologue et de son introspection qui intervient comme une plongée vers son passé. Que veut-il ? Quelle passion l'anime-t-il ?

Trois personnages nous livrent leur ressenti, heure par heure : le forcené, l’institutrice et Manon, l’une des élèves. Leurs pensées s’échappent également, nous offrant des souvenirs de leurs vies respectives.

En savoir plus :

Critique de La peau d'un autre sur le blog "Des romans entre deux mondes"

Fiche de La peau d'un autre sur Babelio.fr

Critique de La peau d'un autre sur le blog "Batifolire, tribulations en zone littéraire"

Olivier Bass

Olivier Bass est né à Marseille en 1972. Il passe son enfance et son adolescence dans les collines qui dominent la ville, d'où l'on voit les navires qui entrent et sortent du port. De là sans aucun doute son choix de rentrer à l'école de la marine marchande pour devenir officier.

Pendant les premières années de sa vie maritime, il navigue au long cours : l'Afrique, l'Asie, un tour du monde. Puis des voyages inoubliables aux Kerguelen. Lors de ses navigations, il préfère se munir d'un carnet plutôt que d'un appareil photo. C'est qu'il aime écrire et décrire ce qu'il voit. Certaines notes se transforment en nouvelles, des histoires naissent, histoires parallèles qui le sortent de la réalité parfois difficile du bord. Il quitte ensuite Marseille pour Brest.

C'est la découverte de la Bretagne dont il tombe amoureux. À l'issue de son service militaire, effectué comme aspirant dans un sous-marin nucléaire, il navigue à l'Ifremer où il participe à quelques missions océanographiques passionnantes, avant de quitter définitivement le long cours pour les car ferries, genre de navigation qui permet de concilier la mer et la vie de famille.

Il écrit régulièrement des nouvelles, publiées la plupart du temps à l'occasion de concours. Un jour un ami l'encourage à écrire un roman qui parle du milieu qu'il connaît le mieux : la mer. C'est le déclic qui lui donne le courage de jeter à la corbeille le roman sur lequel il travaillait depuis quelques années et qui n'avançait pas. En presque dix mois, naît La musique des Kerguelen.

L’Homme de Marmara

Éditions La Découvrance, 2012



Lorsqu’ils retrouvent la Mare Nostrum après cinq mois d’un périple autour du monde, les marins du Cévennes ont le sentiment de se rapprocher enfin de leurs foyers. Hélas, le navire est dérouté vers Istanbul où il doit impérativement faire escale.

Au même moment, loin du Cévennes qui poursuit sa course dans la mer Égée, à deux cents milles nautiques par-delà les montagnes qui marquent la frontière entre la Grèce et la Turquie, un homme seul, au large de toute terre, se bat désespérément contre la noyade dans la mer de Marmara.

Ce dernier sera repêché et caché à bord du cargo français. Et tandis que ses souvenirs referont peu à peu surface, l’équipage du Cévennes tentera de percer le mystère de son histoire.

Bibliographie

L’Homme de Marmara, Éditions La Découvrance - 2012

La Musique des Kerguelen, Éditions La Découvrance

En savoir plus :

L'Homme de Marmara sur le site de l'éditeur

L'Homme de Marmara sur Babelio.fr

Caroline de Bodinat

Française née à Orléans, le 9 juillet 1969, Caroline de Bodinat est journaliste. Elle a travaillé dans un hebdomadaire local, La semaine de Nîmes et au Midi Libre, sur les suppléments du week-end. Elle débute en 2006, en tant que pigiste à Libération à la rubrique Vous, puis passe à la rubrique portrait en quatrième de couverture. De L’Humanité à Madame Figaro, elle a collaboré à de nombreux médias français. Elle nous fait aujourd’hui partager ses péripéties de marâtre dans un roman où l’humour est roi (Marâtre). Caroline de Bodinat a quitté Paris pour Lausanne en 2007.

Marâtre

Éditions Fayard, 2012



Elle a trente-deux ans, un caractère de chat de gouttières, un sens certain de la répartie, de l’insolence. Elle habite Paris, travaille dans une agence qui organise des séminaires d’entreprises. Affectivement, elle papillonne. La maternité ne l’intéresse pas, elle aime les sorties, les grasses matinées... Elle, c’est Mathilde, avant de rencontrer Jean-Jacques. Lui, est divorcé, vit en banlieue, a quarante-cinq ans et deux enfants. Son fils Vincent a seize ans et Chloé, sa fille bientôt douze. Dès la première rencontre avec les adolescents, la belle romance se complique. Arrivent les week-ends, les agendas modifiés au dernier moment, le retour frondeur des enfants après la semaine chez leur mère, les premières vacances, l’anniversaire de la petite chez sa maman. Vincent et Chloé sont coriaces, ils en ont dévissés plus d’une, mais Mathilde est tenace. Elle s’accroche, s’échine à plaire aux deux ados et passe des heures à échafauder des stratégies de séduction qui échouent. Elle se plonge dans un livre sur la psychologie des familles recomposées, revient avec de nouvelles idées pour sortir les ados de leur nonchalance, les détacher de leur console de jeux, se faire accepter. Avec Vincent et Chloé, Mathilde connaîtra les claquements de portes, la jalousie, la rivalité, l’ambivalence des sentiments, la notion plus ou moins élastique de paix armée, les petites victoires remportées à l’arrachée par chacun des protagonistes de cette famille chamboulée par l’arrivée de cette marâtre en apprentissage. Va-t-elle réussir à les séduire ou abandonnera-t-elle par forfait ?

En savoir plus :

Marâtre sur Babelio.fr

Mélinda Bouquerel

Mélinda Bouquerel, originaire de Basse-Normandie, grandit pendant ses dix-sept premières années, à Alençon, dans le quartier de Perseigne dit "Zone Urbaine Prioritaire".

Elle s’est envolée en 2006 pour Le Caire. Son séjour devait durer cinq mois. Il s’achève finalement au bout de quatre ans.

Au moment du grand départ, elle avait 26 ans, et pour seul bagage un sac à dos. Un choix mûrement réfléchi : "J’avais terminé mes études de communication et travaillais à Nantes, dans une école d’ingénieurs. Je n’avais pas de possibilité d’évoluer, je me suis dit que c’était le moment de partir."



Le long séjour à l’étranger lui a rendu service :

"M’éloigner géographiquement m’a aidée à prendre du recul et à écrire." Perseigne reste son premier amour : "Ce quartier m’a inspiré. Grandir à Perseigne m’a permis de construire, de découvrir d’autres communautés… Mon goût pour la découverte des autres est né ici."

Le Puzzle, histoire d'une réconciliation



"J'écris depuis l'âge de onze ans. Des écrits spontanés et anecdotiques. En 2001, j'ai gagné un concours de nouvelles en Vendée où je travaillais. J'ai alors réalisé que je pouvais écrire pour d'autres et faire un manuscrit sur mon vécu. D'une part, pour tourner une page car j'ai une histoire forte, notamment avec mon père : amour, haine, pardon et réconciliation.

D'où le titre du manuscrit. D'autre part, pour parler du quartier de Perseigne où j'ai grandi pendant dix-sept ans. Ce livre est un puzzle que le lecteur doit reconstituer."



Ce roman raconte la vie d’une jeune fille qui évolue au sein du quartier de Perseigne, où ses parents sont gardiens d’immeuble. Un « puzzle » quelque peu autobiographique : la mère de Mélinda Bouquerel a occupé le poste de gardienne pendant 27 ans…

En savoir plus :

Le Puzzle, fiche du livre sur le site de l'éditeur

Article de l'hebdomadaire L'Orne Hebdo

Catherine Charrier

Catherine Charrier est née à Alençon dans les années soixante, dernière salve du baby-boom.

Ancienne élève de l’École du Louvre et diplômée d’HEC, elle est entrée très tôt dans la publicité parce qu'elle pensait qu'elle trouverait là une dose de création et une dose de commerce. Elle vit à Paris et travaille toujours dans la publicité.

Elle est impliquée sur de nombreux sujets ayant trait à la cause des femmes.

En 2012 elle publie son premier livre L’Attente.

Elle est également chroniqueuse pour le magazine Clés.

La Fréquentation des à-pics

Livre de 17 nouvelles

Éd. Kéro, parution le 27 mai 2013



« On m’a raconté ces histoires, ou je les ai vécues. J’aurais pu les vivre toutes. Elles sont arrivées alors que tout allait changer. Elles se situent dans cette charnière. Ce sont des histoires de femmes et de filles qui cheminent au bord du précipice. Parfois, elles le voient et il leur vient un brin de vertige, mais la plupart du temps, elles l’ignorent. Elles se tiennent là comme si de rien n’était. La falaise est escarpée mais sous leurs pieds la terre est ferme, et puis elles font attention. »

Bibliographie

La Fréquentation des à-pics, à paraître aux Éditions Kero le 27 mai 2013

L'Attente, Éditions Kero - mai 2012

En savoir plus :

Fiche de l'auteur sur le site de l'éditeur

Pierre Chazal

Pierre Chazal est né en 1977.

Il a étudié et vécu à Lille, puis en Angleterre, avant de revenir s'installer à Paris. Il y enseigne depuis deux ans le français langue étrangère. Il consacre son temps libre à l'écriture et la musique.

Marcus est son premier roman.

Marcus

Alma éditeur



Il y a des romans qui tout de suite nous prennent par la main et nous entraînent dans un univers à la fois familier et lointain. C’est le cas de Marcus de Pierre Chazal.

Un très beau roman, situé à Lille, plus particulièrement dans le quartier populaire de Wazemmes, au début des années 90, un roman sur la solidarité, l'amitié, l'amour, sur cette fraternité qui peut souder un groupe au point que chacun puisse compter sur l'autre quoi qu'il arrive.

"Marcus est un petit bonhomme qui n’est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Sa mère, toxicomane et dépressive, meurt alors qu’il n’a pas dix ans. Et c’est Pierrot, maraîcher lillois d’une trentaine d’années, qui hérite de sa charge. Tout est alors à organiser : la vie à deux, l’inscription à l’école, les habitudes à modifier. Heureusement, Pierrot et sa bande de bras cassés aux cœurs tendres font tout pour rendre le sourire au petit Marcus. Le milieu dans lequel évoluent les personnages est fait de bric et de broc, de débrouillardise et de malice pour arriver jusqu’à la fin du mois. L’hiver est rude, les comptes en banque ne débordent pas, mais l’amour est bien présent pour effacer ce qui ne se dit pas."

En savoir plus :

Critique sur "Le blog d'un littéraire"

L'ouvrage dans la rubrique Livres de 20 minutes.fr

Nadir Dendoune

Nadir Dendoune, journaliste et écrivain est né en 1972 à Saint Denis – 93. Il est de nationalité française, algérienne et australienne. Voyageur, il compte à son actif, en Australie, 3000 kilomètres à bicyclette, en 3 mois en 1993. Il quittera l'Australie en 2001, pour un tour du monde, toujours à vélo, parrainé par la Croix Rouge Australienne, campagne d'info et de lutte contre le sida.

De mai 2002 à juin 2004, Nadir Dendoune est animateur socioculturel à l'Île-Saint-Denis. Bouclier humain à Bagdad en 2003... En septembre 2004, lauréat de la bourse Julien Prunet, il intègre le Centre de formation des journalistes à Paris. Et en 2008 ce sera l'incroyable aventure de l'Éverest...

En 2013, Nadir, possesseur d'un visa presse, est en reportage en Irak pour le Monde Diplomatique et le site Courrier de l'Atlas. Tandis qu'il prenait en photo une usine de traitement d'eau à Dora, il est arrêté et conduit à la prison centrale de Bagdad. Il ne sera libéré qu'après 23 jours de détention arbitraire.

Un tocard sur le toit du monde

Le 25 mai 2008 Nadir Dendoune atteint le sommet de l'Éverest...

"J’ignorais comment, mais je savais que j’y arriverais. Gravir les mythiques 8848 mètres, qui font de l’Éverest le Toit du monde, un sommet réservé aux alpinistes les plus expérimentés. Moi, d’expérience, je n’en avais pas. Aucune. Je n’avais jamais enfilé de chaussures cloutées, jamais essayé un piolet, ni un mousqueton, jamais mis le nez dans le tas de cordes dont les grimpeurs se saucissonnent avant de commencer une ascension. J’avais bien grimpé les murs d’escalade au pied de ma cité, à Saint-Denis, mais à part ça… Alors, pour intégrer un groupe de professionnels, j’ai "pipeauté" mon CV.

À l’organisateur de l’expédition, j’ai fait croire que j’avais grimpé le Mont-Blanc et le Kilimandjaro. J’aurais pu aussi bien dire l’Annapurna ou la lune, ça ne coûtait pas plus cher. Mais ça a marché. Je pense que dans la tête du gars, personne ne serait assez fou pour se mesurer à l’Éverest sans une expérience en béton armé. Je me disais : j’ai connu la galère, la violence des HLM du 93, j’ai réalisé un tour du monde à vélo, j’ai fait le bouclier humain en Irak, et je suis même devenu journaliste à France 3, alors l’Éverest…

J’avais tort. Là-haut, j’ai failli laisser ma peau. Plusieurs fois.

Tout au long de cette aventure qui a duré deux mois, j’ai pensé très fort à mes parents, illettrés Algériens. J’avais un super concept en tête : une fois au sommet, je planterais côte à côte les deux drapeaux, le français et l’algérien. Une manière de réconcilier mes deux identités, moi qui suis si paumé d’être d’ici et de là-bas, c’est-à-dire de nulle part. Finalement, j’ai confectionné un cœur en carton et j’ai écrit dessus le chiffre 93. Le département le moins aimé de France. Celui où j’ai grandi et que je ne quitterai pour rien au monde."

Bibliographie

Un Tocard sur le toit du monde, Éditions J.C. Lattès - 2010

Lettre ouverte à un fils d'immigré, Éditions Danger Public - 2007

Journal de guerre d'un pacifiste, Éditions CFD - 2005

Olivier Dutaillis

Né en 1958, Olivier Dutaillis est un romancier, scénariste, dramaturge et metteur en scène français. Après une classe préparatoire au lycée Saint-Louis (Paris), il a effectué des études à l'École nationale vétérinaire d'Alfort. En parallèle, il a suivi un cursus de lettres modernes à l'Université Paris-VIII (Vincennes).

Il est l'auteur d'une dizaine de pièces de théâtre, récompensées par le Grand Prix du jeune théâtre de l'Académie française. Il a mis en scène plusieurs de ses pièces ainsi qu'un court-métrage, La Mue. Il a publié quatre romans. Le plus récent est Le jour où les chiffres ont disparu, Albin Michel, 2012.

Le Jour où les chiffres ont disparu

Éditions Albin Michel, 2012



"On se met à tout compter. À tout calculer ! C’est sournois, visqueux, ça se glisse même pendant le sommeil… Et crac ! Ca y est ! On est atteint ! C’est grave ! Très grave ! C’est ça la dictature des chiffres ! Eh bien, ça a assez duré !"

Anna, jeune virtuose, interrompt brutalement sa carrière, frappée d’un mal étrange : la mathématopathie aigüe.

Elle choisit alors de s’en prendre aux chiffres eux-mêmes, et conçoit un grand projet pour combattre cette tyrannie. Un projet pas si fou que ça.

La plume alerte et incisive d’Olivier Dutaillis nous entraîne dans un univers résolument décalé où la névrose des personnages n’est qu’un prétexte à déchiffrer l’énigme du quotidien. Un roman profondément original, teinté d’humour et de fantaisie.

Bibliographie

Le Jour où les chiffres ont disparu, Éditions Albin Michel - 2012

Bientôt de retour, Éditions Flammarion - 1998

Le Simulateur, Éditions Gallimard - 1987

Billets d’absence, Éditions Albin Michel - 1984

En savoir plus :

Fiche du livre sur Babelio.fr

Présentation du livre et de l'auteur sur rentree-litteraire.com (Albin Michel)

Biographie de l'auteur sur evene.fr

Henri Girard

Henri Girard est auteur de romans et nouvelles.



"Après un parcours professionnel particulièrement riche, Henri Girard s’est voué au livre. Depuis près de dix ans, il défend les siens, bien sûr, mais aussi ceux des autres. Il est aujourd’hui conseiller littéraire, membre aussi de plusieurs associations de défense des Lettres ou des auteurs.

Son travail littéraire consiste, pour une part au moins, à éclairer ce que le quotidien recèle de décalage, de grains de sable.

Alors sa plume fouille, sonde pour trouver le sourire ou l’émotion, qui sont les deux expressions d’un même sentiment."

Nicolas Grondin – Éditeur

L'Arlésienne de Tidbinbilla



"La mère toujours recommencée" Henri Girard



L’enterrement pour le moins abracadabrantesque de son grand-père, tout comme un subit "coup de grisou" pour une châtelaine bizarrement accoutrée et chaussée d’Adidas - entre autres tribulations - sont pour le narrateur l’occasion d’un retour sur lui-même qui le lancera sur les traces de celle qui, quelques années plus tôt lui a donné un fils avant de disparaitre de son existence.





Jubilé



C’est la fête des petites gens simples face au monde de l’argent et des cabales. Avec sa dérision de haute voltige (égale souvent à celle du meilleur Queneau, Fallet, Jardin Pascal voire à celle de l’illustre Ionesco, sincèrement), sa poésie à hauteur humaine et sa facilité à manier l’intrigue (elle retombe toujours sur ses pattes), Henri Girard démonte pièce par pièce les travers et les hontes des hommes vils. C’est un hymne à des dieux qui sont facteur, cantonnier ou fils perdu de bonne famille. Avec cette touche aussi d’érotisme qui lui est propre et cette atmosphère de franche camaraderie, Henri Girard a réussi à écrire un autre chef-d’œuvre de l’humour...



Un nectar d’humour et de tendresse.

Bibliographie

L’Arlésienne de Tidbindbilla, In Octavo - 2011

Droit devant toi, Éditions L’Arganier - 2008

Jubilé, Éditions L’Arganier - 2005

Sous l'aile du concombre, Éditions Carnot - 2003

En savoir plus :

Bibliographie, sur le site de l'auteur

Page de l'auteur sur le site d'In octavo éditions

Présentation de Jubilé sur le site de l'auteur

Anne Icart

Ariégeoise de cœur mais Parisienne depuis toujours, Anne Icart est née en 1968. Elle est rédactrice juridique. Après Les Lits en diagonale aux éditions Robert Laffont, 2009 (prix des Lycéens de la Fondation Prince-Pierre-de-Monaco), récit de son histoire avec son frère handicapé, Ce que je peux te dire d'elles est son premier roman.

Ce que je peux te dire d'elles

R. Laffont, janvier 2013



Gardienne et témoin de l'histoire familiale - une histoire de femmes, de sœurs, de mères - Blanche va en retisser tous les fils pour tenter de réparer le lien brisé avec sa propre fille. Blanche apprend que sa fille Violette a accouché d'un petit garçon, alors qu'elle ignorait sa grossesse. Cet événement inattendu est le point de départ d'un voyage dans son histoire familiale, celle de 4 générations de femmes, depuis les années 1950.

En savoir plus :

Présentation du livre et de l'auteur sur le site de Robert Laffont

Page de l'auteur sur babelio.fr

Françoise Kerymer

Née en 1952 dans une famille de libraires, libraire elle-même, elle partage son temps entre Paris et la Bretagne. Son premier roman s'intitule Il faut laisser les cactus dans le placard (JC Lattès, 2010). En 2012, elle publie Seuls les poissons, toujours chez JC Lattès.

Seuls les poissons

Éditions Jean Claude Lattès, 2012



Marie tient une librairie ancienne à Paris. Elle supporte mal sa solitude depuis que son mari, musicien, a choisi de se retirer à Corfou pour composer. Elle vit d'autant plus difficilement cette situation que ses deux filles sont parties de la maison. Elsa, sa fille cadette, est une jeune chercheuse en médecine à New York : elle a profité de cette opportunité pour gagner sa liberté, mais au prix d'un isolement qui la mine. Sa fille aînée Sarah, elle, a dû affronter une terrible épreuve : la disparition de Gabriel, la laissant seule avec leur fils et l'entreprise familiale à gérer. Marie voit sa famille éclater, chaque membre s'enfermant dans le silence de ses drames intimes, et se sent impuissante. Quant à ses sœurs, elles vivent loin d'elle, l'une à Pointe-à-Pitre, l'autre en Bretagne. Lorsque Gabriel resurgit, la vie de chacune est bouleversée. Il les oblige à faire face, à se retrouver, à s´entraider.

En savoir plus :

Site de Françoise Kerymer

Sophie Krebs

Médaillée du conservatoire de Paris, Sophie Krebs est professeur de formation musicale. Passionnée de pédagogie, elle invente en 2003 la méthode rythmo, une méthode d’apprentissage du rythme au travers des mots. Les jeux de société Rythmo ont obtenu une médaille d’Or au Concours Lépine International.

Elle est aussi conservatrice en chef au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris.

Nos Pleines Lunes

Éditions Beaudelaire, 2012



Sophie Krebs nous livre son premier roman.

L’intrigue se construit par petites touches et on est pris par l’énigme de ces destins dont les fils se croisent et s’entrecroisent jusqu’à nous donner la trame.

« Dehors il pleut des cordes. Des cordes mais sans nœuds. C’est heureux parce que moi j’aime pas les nœuds. C’est pas comme Lolita. Lolita elle s’en met plein les cheveux. Des à pinces, des violets, des à carreaux. L’autre jour elle a même dit qu’elle aimait les à petits pois. Moi les petits pois c’est le jeudi. J’en prends plein parce que moi aussi j’aime bien les petits pois. »

Un chant d’amour et parfois de désespoir... à deux voix. La douceur de l’une : « Il fait doux ce matin. giroflées. romarin. », l’âpreté de l’autre : « La colle ça poisse. J’aime pas quand ça poisse. »

Deux êtres très attachants, emplis d’amour et de poésie… Une intrigue à démêler dont les rebondissements n’ont pas fini de vous surprendre… Une mosaïque à reconstituer, faite d’instants passés et présents, heureux ou douloureux, mais toujours baignés d’amour, de persévérance et d’espoir…

N.B - Une fois la chute découverte, vous pouvez relire les courts chapitres et y déceler des indices savamment distillés…

Bibliographie



Nos Pleines Lunes, Éditions Baudelaire - 2012

L’École de Paris, l'atelier cosmopolite (1904-1929), Jean Louis Andral, Sophie Krebs Gallimard - 2010

Catalogue de l’exposition consacrée à Léonard Foujita, 2010 au musée des Beaux-Arts de Reims

Soutine and modernism 2008

En savoir plus :

Nos Pleines Lunes sur Babelio.fr

Nos Pleines Lunes sur le blog Litterama, l'histoire littéraire des femmes

Nos Pleines Lunes sur le blog Les facéties de Lucie

Interventions de l'auteur sur France Culture

Jean-Claude Lalumière

Né à Bordeaux en 1970, Jean-Claude Lalumière est écrivain de romans, de nouvelles, et de fictions radio. Auteur de fictions radiophoniques pour les ateliers de création de Radio-France, près de 30 de ses textes ont été diffusés depuis 2005.

Il a publié Blanche de Bordeaux, un roman noir en 2007.

« Monsieur Lalumière, vous n’en êtes pas une ! » lui répète son professeur de mathématiques. Sans doute faut-il voir là une des raisons qui poussent le jeune Jean-Claude Lalumière vers les études de lettres. Il multiplie ensuite les expériences dans des domaines aussi variés que la papeterie industrielle, le sport, le transport de champignons, l’enseignement, le bâtiment, la radio et bien sûr l’administration. De tout cela il s’est inspiré pour écrire Le Front russe.

Jean-Claude Lalumière travaille aujourd’hui au musée d’Orsay.

La Campagne de France



Le train de la croissance est en panne ? Qu'à cela ne tienne, c'est en autocar que les jeunes Alexandre et Otto véhiculent leurs clients, un groupe de retraités indisciplinés, dans un voyage culturel à travers la France (de Mauriac à Dany Boon, avec crochet par Oradour). Ultime tentative pour sauver leur agence de la faillite, l’entreprise est capitale, porteuse des plus grands espoirs mais aussi de l’éventualité du péril. Ils se doivent de composer avec un panel redoutable : germanophobie d’ancien combattant, surdité, pédantisme automobile, virevolte amoureuse, lubie de dernière heure qui impose un détour par une usine de bonbons et une descente au Musée de la pomme tapée, piquet de grève laitier, etc.. Prudence donc sur la route : l'imprévu peut surgir à chaque virage.

Bibliographie

La Campagne de France, Éditions Le Dilettante - 2012

Le Front russe, Éditions Le Dilettante - 20102

Blanche de Bordeaux, Éditions du 28 août - 2007

En savoir plus :

La Campagne de France sur le site des éditions La dilettante

Page de l'auteur sur Babelio.fr

Blanche de Bordeaux sur deslivres.com

Pascal Morin

Pascal Morin, né en 1969 dans la Drôme, est un écrivain français. Ancien élève de l’École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud et agrégé de lettres, Pascal Morin enseigne le français et la philosophie en classes préparatoires aux grandes écoles, à Paris et parallèlement est professeur de cinéma et de littérature contemporaine à la New York University, à Paris. Il a reçu en 2005 le Prix Lettres Frontière pour son roman, L’Eau du bain. Son nouveau roman Comment trouver l'amour à 50 ans quand on est parisienne est drôle, tendre, impertinent, un livre où plane une certaine poésie.





Comment trouver l'amour à cinquante ans quand on est parisienne (et autres questions capitales)

Éditions du Rouergue, janvier 2013



Comment fait-on à 18, 30, 40 ou 50 ans, pour changer le cours de son existence, atteindre l'apaisement, conquérir le bonheur et peut-être même l'amour ? Dans son cinquième roman, Pascal Morin fait fi de toute résignation : ce conte moral nous entraîne dans une ronde lumineuse, à la suite d'une série de personnages saisis à un moment décisif de leurs vies.

Au centre de la ronde, Catherine Tournant, 50 ans, élégante prof divorcée un rien perfectionniste, dont la rencontre avec un jeune plombier black, Dimitri Diop, puis avec son père, va la confronter à ses préjugés. Comment Natacha Jackowska, élève médiocre de banlieue, peut-elle conquérir les codes de la « branchitude » parisienne, travailler pour Jérémie Lesdiguières, styliste gay, et faire lien avec Ève-Marie Saada, psychanalyste fragilisée par la quarantaine ? Dans cet entremêlement de destins, Pascal Morin défie les clichés actuels sur la solitude contemporaine. Avec humour et bienveillance, Comment trouver l'amour... introduit de la magie dans ces existences minuscules qui sont les nôtres.

Bibliographie

Biographie de Pavel Munch, Éditions Le Rouergue - 2009

Bon Vent, Éditions Le Rouergue - 2006

Les Amants américains, Éditions Le Rouergue - 2005

L’Eau du bain, Éditions Le Rouergue - 2004

En savoir plus :

Site des éditions Le Rouergue

Page de l'auteur sur evene.fr

Comment trouver l'amour..., article sur 20minutes.fr

Comment trouver l'amour... sur la page Culture de l'Express

Scholastique Mukasonga

Rwandaise, née en 1956, Scholastique Mukasonga connaît dès l’enfance la violence et les humiliations des conflits ethniques qui agitent le Rwanda. En 1960, sa famille est déplacée dans une région insalubre du Rwanda, Nyamata au Bugesera. En 1973, elle est chassée de l’école d’assistante sociale de Butare et doit s’exiler au Burundi. Elle s’établit en France en 1992.

En 1994, année du génocide des Tutsi, un million de morts en cent jours, elle apprend que 27 membres de sa famille ont été massacrés, dont sa mère Stefania.

« Je suis née au sud-ouest du Rwanda, dans la province de Gikongoro, à l'orée de la forêt de Nyungwe, la grande forêt d'altitude qui abrite, dit-on - mais qui les a vus ? - les derniers éléphants de la forêt. »

« Dès les premières images de massacres diffusées à la télévision en 1994, j’ai compris que le Rwanda était le théâtre d’un génocide. Tout de suite j’ai su que je devais garder, sauver à tout prix la mémoire de tous ces gens qui perdaient la vie tragiquement. Je me suis mise à écrire partout, à toute heure ! Au départ j’ai écrit pour ma famille, mes amis, mes enfants, sans penser à une éventuelle publication. »

« Dix ans après, j’ai trouvé la force d’affronter la réalité en retournant dans mon village au Rwanda. Là où j’ai appris à marcher, à danser, à chanter, il n’y avait plus rien, rien, que la brousse. Soudainement, j’ai eu terriblement peur que la mémoire s’efface. Il fallait que je rentre au plus vite en France pour retravailler mes écrits, les remettre au propre. »





Notre-Dame du Nil

Continents Noirs - Gallimard 2012

Prix Ahmadou Kourouma 2012 / Renaudot 2012 / Océans France Ô 2012

Scholastique Mukasonga, rescapée du massacre des Tutsi, nous donne ici son premier roman.



« Au Rwanda, un lycée de jeunes filles perché sur la crête Congo-Nil, à 2500 mètres d’altitude, près des sources du grand fleuve égyptien. Les familles espèrent que dans ce havre religieusement baptisé Notre-Dame du Nil, isolé, d’accès difficile, loin des tentations de la capitale, leurs filles parviendront vierges au mariage négocié pour elles dans l’intérêt du lignage.

Les transgressions menacent au cœur de cette puissante et belle nature où par ailleurs un rigoureux quota « ethnique » limite à 10 % le nombre des élèves tutsi. Sur le même sommet montagneux, dans une plantation à demi abandonnée, un « vieux Blanc » , peintre et anthropologue excentrique, assure que les Tutsi descendent des pharaons noirs de Méroé. Avec passion, il peint à fresque les lycéennes dont les traits rappellent ceux de la déesse Isis et d’insoumises reines de Candace sculptées sur les stèles, au bord du Nil, il y a trois millénaires. Non sans risques pour la jeune vie de l’héroïne, et pour bien d’autres filles.

Prélude exemplaire au génocide rwandais, le huis clos où doivent vivre ces lycéennes bientôt encerclées par les nervis du pouvoir hutu, les amitiés, les désirs et les haines, les luttes politiques, les complots, les incitations aux meurtres raciaux, les persécutions sournoises puis ouvertes, les rêves et les désillusions, les espoirs de survie, fonctionne comme un microcosme existentiel fascinant de vérité, décrit d’une écriture directe et sans faille. »

Bibliographie

Notre-Dame du Nil, prix Ahmadou Kourouma 2012, Renaudot 2012, Océans France Ô 2012 - Éditions Gallimard / Continents Noirs - 2012

L’Iguifou : Nouvelles rwandaises, prix Renaissance de la nouvelle 2011 et prix de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer - Éditions Gallimard / Continents Noirs - 2010

La femme aux pieds nus, prix Seligmann 2008 « contre le racisme, l’injustice et l’intolérance » - Éditions Gallimard / Continents Noirs - 2008

Inyenzi ou les Cafards, Éditions Gallimard / Continents Noirs - 2006

En savoir plus :

Bibliographie, sur le site de l'auteur

Jean-Noël Pancrazi

Jean-Noël Pancrazi est agrégé de Lettres. Ce romancier d'origine corse est né en Algérie à Sétif le 28 avril 1949, terre natale qu'il quitte en 1962 pour s'installer en France. Il a publié une dizaine de livres dont les Quartiers d'hiver (prix Médicis 1990) et Tout est passé si vite (prix du roman de l'Académie française 2003).

La Montagne

Éditions Gallimard, 2012



La guerre d'Algérie a bouleversé bien des vies. C'est ainsi que Jean-Noël Pancrazi, membre du Prix Renaudot, a été le témoin d'une tragédie dans son enfance. Cinquante ans après, l'écrivain raconte, dans son nouveau livre, ce qu'il a vécu. Un récit poignant.

Une petite ville d'Algérie, pendant la guerre. Le narrateur a huit ans. Il joue, une après-midi de juin, avec ses camarades, dans la cour de la minoterie où son père travaille. Le chauffeur de l'usine leur propose de les emmener avec lui pour faire un tour dans la montagne où il leur est pourtant interdit d'aller à cause des événements. Inquiet, le jeune narrateur refuse et les laisse partir. Le soir arrive, ils tardent à revenir. Une patrouille militaire part à leur recherche. C'est le début d'un drame qui bouleversera l'auteur pour la vie.

Bibliographie

Montecristi, Éditions Gallimard - 2009

Les Dollars des sables, Éditions Gallimard - 2006

Tout est passé si vite, Prix du roman de l'Académie Française 2003

Madame Arnoul, Éditions Gallimard - 1997

Les Quartiers d’hiver, Prix Médicis 1990

En savoir plus :

La Montagne, sur evene.fr

Fiche de l'auteur sur Babelio.fr

Émission "Le livre du jour" sur France info, consacrée à La Montagne

Alexandre Postel

Alexandre Postel, né en 1982, enseigne la littérature française à Paris. Pour son premier roman Un homme effacé il obtient les prix Landerneau Découvertes et Goncourt 2013 du premier roman.

Un Homme effacé

Gallimard, janvier 2013



Un homme effacé : Damien North est professeur de philosophie dans une université cossue. Veuf, il mène une vie triste et solitaire. Mais un jour, il est embarqué par la police qui l'accuse d'avoir téléchargé sur son ordinateur des images provenant d'un réseau pédophile... L'affaire fait grand bruit, d'autant que Damien est le petit-fils d'Axel North, figure politique historique. L'inculpé a beau se savoir innocent, chacun se souvient d'un geste, d'une parole qui, interprétés à la lumière de la terrible accusation, deviennent autant de preuves à charge. Même une banale photo de sa nièce, unique enfant de son entourage, ouvre sur un gouffre d'horribles suppositions. Le terrible engrenage commence tout juste à se mettre en marche.

Alexandre Postel décrit avec acuité la farce des conventions sociales, les masques affables sous lesquels se cachent le pouvoir, la jalousie ou le désir de nuire - et les dérives inquiétantes d'une société fascinée par les images.



« Le style glacial, imprégné d'un humour distant, évite toute compassion et tout sentimentalisme, restituant ainsi très efficacement la solitude effrayante du personnage. »

Gallimard

En savoir plus :

Un Homme effacé sur mollat.com

Un Homme effacé sur le blog Les chroniques de Mandor.

François Prunier

François Prunier est né en 1968 à Maisons Alfort. Il exerce la profession d'analyste financier dans une société de renseignements économiques. Mise au poing est son troisième roman, après Martin roi (2003) et En terre hostile (2005). De livre en livre, il explore avec délicatesse et sensibilité les différentes facettes de la violence.



« On dit que je suis analyste financier dans une société de renseignements économiques. Je ne suis pas bien sûr que cela soit exact. En tous cas, cela donne de moi une image qui ne correspond pas du tout à la réalité. J'ai beaucoup galéré et je galère encore. J'ai sacrifié beaucoup à l'écriture, très jeune et jusqu'à aujourd'hui et ça durera certainement jusqu'à la fin de mes jours. Je ne me plains pas. Je me considère comme un auteur en guerre. C'est un constat. C'est une situation que vivent beaucoup d'écrivains. Il faudrait dire une situation à laquelle ils survivent, comme ils peuvent... »

Mise au poing

Éditions Belfonds, janvier 2013



La boxe, ça n'est pas qu'une affaire d'hommes, et pas toujours une affaire de stars. Norina est professionnelle, mais n'est pas une championne. Élevée du mauvais côté de l'Amérique des années 60, elle a du sang africain dans les veines et de la colère en réserve. Sa violence nourrie par la rue et le centre de redressement explose sur le ring. Elle enfile les gants pour cogner et oublier. Jusqu'au jour où une faille s'ouvre, et où tout bascule. Elle ira au bout de la violence qu'elle porte en elle avant de trouver l'amour et la sérénité.

L'histoire simple et puissante d'une fille qui voulait vivre.

Bibliographie

Mise au Poing, Éditions Belfond - 2013

En Terre hostile, Éditions Stock - 2005

Martin roi, Éditions Stock - 2003

En savoir plus :

Mise au poing sur la page Livres de 20minutes.fr

Mise au poing sur belfond.fr

Page de l'auteur sur Babelio.fr

Joaquim Pueyo

Né à Alençon le 30 mai 1950, issu d’une famille modeste : son père était ouvrier maçon et ses grands-parents cultivateurs dans l’Orne.

Il a effectué une grande partie de ses études secondaires à Alençon. Il a passé son baccalauréat au Lycée Marguerite de Navarre, a poursuivi ses études universitaires au Mans où il a obtenu un diplôme de troisième cycle (DEA).

Par la suite, il a exercé des fonctions au Ministère de la Justice, à l’administration centrale dans les services de l’Administration Pénitentiaire.

Il a dirigé de nombreux établissements pénitentiaires (Nanterre, Bois d’Arcy, Fresnes, Fleury-Mérogis) et a été pendant 6 ans chargé de cours à l’École Nationale de l’Administration Pénitentiaire.

Il a été promu directeur régional des services pénitentiaires de l’administration centrale.

Rentré en politique dans les années 80, il est actuellement député maire d’Alençon.

Des Hommes et des murs

Éditions Cherche midi, avril 2013



Sensible, intense, terrifiant, Des Hommes et des murs est le récit d'un voyage au cœur des prisons, un regard sur l'humanité entre les murs. Il commence à la Chancellerie en 1984, se poursuit à travers les prisons de Rennes, Liancourt, Nanterre, Bois-d'Arcy, Fresnes, Fleury-Mérogis pour se terminer à l'inspection des services pénitentiaires en 2012.

À la tête des plus grands établissements, Joaquim Pueyo raconte, telles qu'il les a vécues et ressenties, les péripéties qui ont parsemé sa carrière : prise d'otages, mutinerie, évasions, suicides, viols, tabassages... Il n'a pas voulu dissimuler ses propres incertitudes face aux inévitables cas de conscience ni réaliser un ouvrage technique sur les prisons. Il nous invite à explorer la vie cachée derrière les murs, où se côtoient détenus et personnel. C'est un monde violent, où la générosité et les amours – mêmes interdites – trouvent aussi leur place.

Qu'il peigne des anonymes ou des célébrités, l'auteur donne à voir au fil de ses anecdotes une galerie de portraits fascinants.

Loin d'une vision misérabiliste, ce témoignage apporte, aussi avec humour, une note d'espoir.

En savoir plus :

Blog de Joaquim Pueyo

Des Hommes et des murs sur le site de l'éditeur

Alain Rémond

Alain Rémond est journaliste, chroniqueur français, auteur de nombreux best-sellers.

Il naît dans une famille bretonne de dix enfants. Cette enfance difficile lui inspirera par la suite une série de romans autobiographiques.

Après des études de philosophie, il devient professeur d’audiovisuel, puis critique de cinéma.

Alain Rémond entre en 1973 comme journaliste à Télérama. Rédacteur en chef adjoint à Paris-Hebdo en 1979, il rejoint Les Nouvelles Littéraires en 1980. C’est à lui que l’on doit la création, en 1981, de la rubrique "Mon Œil" de Télérama, dont il deviendra rédacteur en chef jusqu'en 2002.

Alain Rémond a par ailleurs participé pendant six ans à l'émission Arrêt sur images, diffusée sur France 5. Actuellement, il rédige toutes les semaines une chronique dans Marianne et un billet chaque jour dans La Croix.

Tout ce qui reste de nos vies

Seuil, 2013



« Écrire sur mes parents, écrire sur ma sœur Agnès, c’est ma litanie des saints à moi, c’est ressusciter des visages, des paroles, des secrets, c’est ressusciter des vies disparues. Comme j’aurais voulu ressusciter les vies disparues sous le hangar, près de la ferme abandonnée, alors que tombait cette pluie de fin du monde, quand j’ai ramassé les papiers de famille de ces inconnus, toute leur vie dispersée, jetée aux quatre vents, livrée aux passants. »



Dans ce récit à la fois simple et prenant, porté par une langue musicale, Alain Rémond poursuit la quête qui a fait le succès de ses récits autobiographiques, depuis Chaque jour est un adieu.

Bibliographie récente

Tout ce qui reste de nos vies, Seuil - 2013

Et puis un jour j'ai entendu Bob Dylan, JBZ & Cie - 2011

Les Coulures du temps, en collaboration avec Luc Maréchaux pour les photos, Naïve - 2010

Celui qui n'est pas venu, Stock - 2009

Le Cintre était sur la banquette arrière, Seuil - 2008

Les Romans n'intéressent pas les voleurs, Stock - 2007

Je marche au bras du temps, Seuil - 2006

Lisez attentivement la notice ! Petites chroniques de la vie quotidienne, Bayard Culture - 2005

En savoir plus :

Page de l'auteur sur le site de l'éditeur

Bibliographie complète sur Wikipedia

Marc Roger

Marc Roger est né en 1958, au Mali à Bamako.

« Avant toute chose, je suis lecteur... » C'est ainsi que Marc Roger se présente habituellement.

Lecteur public de la compagnie La Voie des livres, il décline sa passion de la lecture à voix haute depuis octobre 1992. Mais Marc Roger est aussi voyageur et auteur de récits de voyages, dans lesquels il nous invite à le suivre et à partager son goût de l'écriture et son plaisir de la lecture.

Il a réinventé le métier de lecteur public. Tour de France, tour de la Méditerranée, Saint-Malo Bamako, autant de balades, de voyages nourris par le fil des lectures et des rencontres.

« Il y a les voyages dont on rêve, il y a ceux qu’on s’autorise à faire, ceux qu’on pense avoir faits. Lesquels méritent le plus d’être contés ? » Marc ROGER - Sur les chemins d'Oxor.

La Méridienne du griot blanc

Éditions Folies d'Encre/Merle Moqueur



Du 31 mai 2009 au mois de juin 2010, Marc Roger, accompagné de son âne Babel, part à pied sur les chemins d'une méridienne imaginaire qui va de Saint-Malo à Bamako. Saint-Malo comme port d'attache et Bamako ville de naissance...

La méridienne fait le récit du voyage insolite qui l'amena à traverser la France, l'Espagne, la Méditerranée et enfin l'Afrique. Durant ce périple, il marche, soit 2624 km à pied, une moyenne de 15 à 20 km par jour, sur 7109 parcourus... accompagné de son âne Babel... et il lit, avec pour volonté première, l'humilité de lire le monde avec lenteur et d'écouter vivre les gens.

Au gré de ses étapes, en lecteur public, il prête sa voix aux textes et aux auteurs, en partage avec tous ceux qui désirent l'écouter.

Un voyage où se mêlent la littérature, le bonheur des rencontres et les sensations du marcheur...

Bibliographie

À pied et à voix haute, le tour de France en livres d'un lecteur public, Éditions HB

Sur les chemins d'Oxor - Chroniques méditerranéennes, Éditions Actes Sud

La Lecture visage caché - une autre façon de lire les albums, conseil général de l'Orne

En savoir plus :

Entretien avec l'auteur, sur Écrivains-voyageurs.net

Site du projet La Méridienne

Extrait choisi, sur le site du projet La Méridienne

Sur les chemins d'Oxor - le site

Isabelle Stibbe

Isabelle Stibbe est née à Paris en 1974. Après des débuts dans le droit international, elle est responsable des publications à la Comédie-Française puis au Grand Palais, critique d’opéra… Actuellement secrétaire générale de l’Athénée Théâtre Louis-Jouvet, elle enseigne également à l’Institut d’études théâtrales de l’Université Paris-III.



Pour son premier roman Bérénice 34-44, elle obtient le prix Simone Veil 2013.

Bérénice 34-44

Éditions Serge Safran, 2013



1934. Bérénice Capel, une adolescente juive, réussit le concours d’entrée au Conservatoire, contre la volonté paternelle.

Rompant avec sa famille, la jeune fille au prénom prédestiné entame sa formation théâtrale dans la classe de Louis Jouvet grâce à l’aide de madame de Lignières, qui lui offre son nom. Bérénice de Lignières est douée, travailleuse, passionnée. Sa vie est désormais rythmée par l’apprentissage des plus grands rôles du répertoire, elle croise Édouard Bourdet, Véra Korène, Jean Gabin, Jacques Copeau, Jean-Louis Barrault. En 1937, elle est admise à la Comédie-Française.

La montée du fascisme en Europe, les tensions politiques en France, les rivalités professionnelles, les intrigues amoureuses, rien n’entache le bonheur de Bérénice qui devient rapidement une comédienne de renom. Au tout début de l’Occupation, avant même la promulgation des lois raciales, la Maison de Molière exclut les Juifs de sa troupe. La belle et brillante sociétaire est rattrapée par son passé. Continuera-t-elle à cacher sa véritable identité, au risque de se perdre ? Va-t-elle rejoindre alors le compositeur Nathan Adelman pour une nouvelle vie en Amérique ?



Bérénice 34-44, premier roman d’une impressionnante maturité, nous plonge dans les ors, arcanes et velours de la Comédie-Française et dans cette période trouble de l’histoire à travers le prisme d’un destin exceptionnel. Une trajectoire artistique captivante qui rend justice ainsi aux destins brisés par la folie meurtrière de la Seconde Guerre mondiale.

En savoir plus :

Page de l'auteur sur le site des éditions Serge Safran

Andrée Trousselle

Andrée Trousselle est née à Paris le 22 juillet 1930 et demeure actuellement à Saint Germain du Corbeis, dans l'Orne.

Auteur régionaliste, elle a rédigé 11 ouvrages depuis 2002, le 12e est en cours de rédaction.



« Chacun de mes nouveaux ouvrages qui paraît me donne l’occasion de rencontrer mes lecteurs, par le biais de dédicaces, de rencontres, donnant lieu à des échanges enrichissants à tous points de vue, lorsqu’au fil de la discussion le lecteur est emporté dans un autre univers, celui de mes écrits, tantôt rocambolesques, sentimentaux, exubérants, parfois tristes..., autant de sujets qui vont lui donner l’envie de raconter à son tour et de parler de mes livres. »

Il a suffi de si peu de choses

Éditions Libre Label, 2012

Après le décès de son époux Dorian, Blandine Alexandre croyait retrouver une certaine sérénité avec le retour de son amant Damien.

Cela eut été certainement possible si le silence de sa fille Orlane, exilée au Canada pour fuir Rodolphe Savarin, n’avait pas été aussi pesant.

Mais qu’avait donc Orlane à cacher pour laisser ainsi parents et amis dans l’expectative ?

Son retour en France en compagnie d’une fillette de deux ans apportera un début de réponse mais suscitera tant d’autres questions pour Blandine et Bradley, le compagnon canadien d’Orlane.

Si l'on pouvait savoir

Éditions Libre Label, mai 2013

Bibliographie chez Libre Label

Il a suffi de si peu de choses, 2012

Du Chant de la source au bruit du combat, témoignages de la fin de la bataille de Normandie Chambois / Falaise en août 1944 - 2002 réédition 2011

À l'heure où les phalènes s'envolent, 2010

Du Mas des mûriers à l'aire des aigles, 2009

L'Inconnu des Cévennes, roman - 2008

Émeline et la blessure profonde, autobiographique - 2006

Au fil des jours, 164 poésies - 2007

Les Couleurs de la vie, 88 poésies - 2004

Il était là assis au soleil, départ en 1939 d'un homme vers le front - 2003

La Petite Maison de briques rouges, autobiographique - 2001

En savoir plus :

Page de l'auteur sur le site des éditions Libre Label

Corinne Wargnier

Corinne Wargnier est romancière. Elle est née et vit à Paris.

Dès son plus jeune âge elle éprouve une forte attirance pour la littérature et s’imprègne des écrivains anglo-américains qu’elle admire tout particulièrement. Écrire s’imposera alors à elle. Son premier roman La saison des ombres paraît en 2009. Les fous ordinaires est son second roman, paru en janvier 2013.

Les Fous ordinaires

Roman polyphonique dont les voix se succèdent, vibrantes, intimes et poignantes. Des personnages en quête d'eux-mêmes, aux prises avec les illusions, les déceptions et les compromis, mettant en évidence la difficulté de tout individu pour réinventer sa vie. Entre destin et hasard se tissent les drames, conflits et secrets, individuels et familiaux.

Après dix années d'une vie conjugale sans relief, Léna s'ennuie et son couple n'en finit pas de mourir. Déchirée par la profondeur de son désarroi et l'étroitesse de son existence dans la petite bourgeoisie parisienne, sa vie vole en éclats le jour où un désir inattendu et violent se produit, qui fera sauter les barrières.

Lorraine, artiste-peintre qui fut une figure reconnue de la scène artistique française, et épouse d'un célèbre écrivain disparu, rassemble les fils épars de sa vie. Entre tendresse et déchirures sur son passé d'artiste, elle tente de se reconstruire dans un besoin effréné de réconciliation avec son travail. Nostalgie, soif de liberté et rencontre du hasard se télescopent.

Dans un New-York brûlant de vie, l'existence de Victor oscille entre espoir et inquiétude. Plongé dans une solitude abyssale depuis que Terri, la compagne tant aimée, a renoncé à lui, Victor n'a de cesse de s'agiter, se débattre, et tenter de résister aux forces qui l'entraînent malgré lui dans un désespoir d'amour. Au milieu de cette crise se produit l'inacceptable, qui loin de le conduire au réconfort recherché va provoquer le K.O..

À des kilomètres de ces vies bouleversées, dans une Normandie en proie à un hiver glacial, un couple de retraités sommeille, réduit à l'attente obsessionnelle de l'arrivée de ses enfants pour Noël.

Les trajectoires viendront s'emmêler dans les dernières pages saisissantes de ce roman.

Bibliographie

Les Fous ordinaires, Éditions Terriciaë - 2013

La Saison des ombres, Aléas éditeur - 2009

En savoir plus :

Site de l'auteur

Béatrice Wilmos

Journaliste, née en 1959, Béatrice Wilmos est également l'auteur de deux romans, La Dernière Sonate de l'hiver et L'Album de Menzel. Elle a écrit également un livre sur les tsiganes, Les Roms de Montreuil.

Au fil de ses textes se dessine une œuvre enracinée dans l'Histoire et caractérisée par une poésie qui dit au plus juste la complexité des rapports humains.

Le Cahier des mots perdus

Éditions Belfond, janvier 2013



« Thomas, c'est l'ami allemand auquel Blanche, puis sa fille Jeanne, s'attachent au fil de ses visites dans la villa familiale du Midi. Mais, en 1939, la guerre qui éclate sonne la fin de l'enfance de Jeanne et du bonheur de Blanche. Toutes deux cherchent désespérément à préserver le passé perdu et à croire en l'amour... mais Thomas s'éloigne, Thomas doit fuir, Thomas est un étranger. »

Marseille, septembre 1940 : Blanche est prise dans une rafle et sa fille Jeanne se retrouve seule dans une chambre d'hôtel. Alors qu'elle guette le retour de sa mère, l'enfant cherche à comprendre, assaillie par les images et les souvenirs.

Ainsi se dessinent l'histoire de Thomas, l'ami allemand qui a fui l'Allemagne nazie et s'est réfugié en France, et celle de Blanche, amoureuse de lui depuis l'enfance. Jeanne tente de reconstituer un puzzle plein d'ombres et de silences, le lien mystérieux entre une femme passionnée et un homme usé par l'exil. Le regard poignant d'une enfant sur le monde des adultes, la rencontre impossible, la violence de l'Histoire.

Bibliographie

Le Cahier des mots perdus, Éditions Belfond - 2013

l'Album de Menzel, Éditions Flammarion - 2010

La Dernière Sonate de l’hiver, Éditions Flammarion - 2004

Les Roms de Montreuil, Éditions Autrement

En savoir plus :

Le Cahier des mots perdus sur belfond.fr

Le Cahier des mots perdus sur la page Livres de 20minutes.fr

Page de l'auteur sur Babelio.fr